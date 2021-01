Einige Enthusiasten wollen auf der Tellenburg Freilichttheater initiieren, der entsprechende Verein ist gegründet. Wann gespielt wird und wer mitmachen kann, erklärt der Präsident Faustus Furrer.

Faustus Furrer, der Verein Freilichttheater Tellenburg ist gegründet. Derzeit ist aber an kulturelle Anlässe nicht zu denken. Was also machen Sie?

Zuerst muss sich der Vereinsvorstand selbst organisieren und Ziele definieren. Dann möchten wir möglichst rasch die Aufgabenbereiche aufteilen und eine Website aufschalten. Das übergeordnete Ziel wird sein, dass wir das Burgareal künftig mit Freilichtspielen beleben und der Talschaft und allen Gästen unvergessliche Momente auf der Tellenburg ermöglichen. Wer hat schon eine Burg als Kulisse und einen Talabschluss mit Altels und Balmhorn im…