Mitnahme oder Hauslieferung?

«Also viermal Cordon bleu, machen wir doch gerne. Möchten Sie um 12.05 oder 12.15 Uhr kommen?», fragt Sandra Hossmann vom Hotel Restaurant Simplon am Telefon. «In letzter Zeit lief das Menü sehr gut, heute das Cordon bleu. Wir sind über jede Bestellung sehr dankbar und wissen die grosse Unterstützung von unseren Gästen zu schätzen», erklärt sie. Ihr Mann Andreas steht in der Küche und ist am Produzieren. Für die wartenden Gäste sind Zonen eingerichtet, in denen sie tagsüber auf ihr Essen warten können. Abends erfolgt die Herausgabe am Küchenfenster.

Nebst Take-aways gibt es in der Region auch Hauslieferdienste – wie zum Beispiel in der Freizeit- und Sportarena Adelboden. Oder wie bei Nico's Restaurant in Kandersteg. «Wir packen portionsweise ab (Sousvide). Der…