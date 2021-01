Die intensiven Schneefälle lockten am Samstag viele Leute auf die Piste, Rekordwerte sind aber weit entfernt. Am Samstagmittag löste sich im Skigebiet Hahnenmoos abseits der markierten Pisten eine Lawine. Dabei wurde aber niemand verschüttet.

KATHARINA WITTWER

In den Alpen östlich des Berner Oberlandes fiel Ende letzter Woche viel Neuschnee. Entsprechend gross war die Lawinengefahr. Auf Anfrage teilt die Kantonspolizei Bern mit, dass am Samstag kurz vor Mittag die Meldung eines Lawinenniederganges im Skigebiet Hahnenmoos eingegangen ist. Die Schneemassen lösten sich abseits der markierten Piste neben der Sesselbahn Geils-Hahnenmoos. Umgehend wurde eine Suchaktion eingeleitet, an der sich die Rega und die Alpine Rettung Schweiz beteiligten. Im Lawinenkegel wurde nach Hinweisen von…