EISKLETTERN Die kalten Nächte der letzten Wochen haben nicht nur die Schwedenöfen in den Häusern auf Hochtouren laufen lassen. Auch die Eisfälle im Kander- und Engstligtal sind stark angewachsen, und es herrschen ideale Bedingungen zum Eisklettern. Innovative Kandergrunder Kletterer machten sich dies zunutze und gingen ihrer Leidenschaft in einem Eisfall an schwer zugänglicher, exponierter und sonniger Lage nach.

Das Einrichten einer Route im sogenannten «Top Rope» (das Seil wird vorgängig an einem Fixpunkt von oben eingehängt), und das Klettern in der Nacht sind eine logistische Herausforderung. Schon früher war der begangene Eisfall durch einheimische Bergführer als «Trainingsgerät» genutzt worden. Die «Locals» hoffen nun auf weitere kalte Winternächte – auf dass sie ihrem «coolen»…