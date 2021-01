«Die Berner Mitte» (bislang bestehend aus BDP / CVP Kanton Bern) setzt eine Findungskommission für die Regierungsratswahlen 2022 ein. Konkret geht es um die Nachfolge für Regierungsrätin Beatrice Simon (BDP).

«Die Berner Mitte» verfüge erfreulicherweise über mehrere Personen, die für ein Regierungsamt in Frage kommen, heisst es dazu in einer Medienmitteilung der Parteien. Um die bestmögliche Kandidatur für die Nomination an einer der nächsten Parteiversammlungen zu suchen, werde die Findungskommission nun Gespräche mit interessierten KandidatInnen führen und der Parteiversammlung einen oder mehrere Vorschläge unterbreiten.

Die Findungskommission setzt sich zusammen aus Nationalrat Lorenz Hess (Vorsitz), der ehemaligen Fraktionspräsidentin Anita Luginbühl, der ehemaligen Grossrätin…