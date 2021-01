Zahlreiche Wintersportler-Innen genossen am Wochenende das Kaiserwetter auf der wiedereröffneten Engstligenalp. Das Bergrestaurant und die Fondue-Iglus bleiben allerdings weiterhin geschlossen.

PETER SCHIBLI

Die Bergbahnen auf der Engstligenalp hatten ihre Wintersaison zwischen dem 4. Januar und dem 22. Januar unterbrochen. Als Grund dafür gaben die Verantwortlichen den Gastronomie-Lockdown an. Nun haben sie ihre Entscheidung überdacht: Am vergangenen Wochenende öffnete die Seilbahn ihren Betrieb wieder. Während das Bergrestaurant vorläufig geschlossen bleibt, konnten sich die sonnenhungrigen Gäste an einem Take-away vor den Iglus verpflegen. Die Tagessuppe und warme Getränke fanden willkommenen Absatz.

Zahlreiche Wintertouristen, viele Familien mit Kindern und einige Langläufer, nutzten…