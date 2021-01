Während die Restaurants geschlossen sind, dürfen Hotels ihre hausinternen Gäste verköstigen. Doch die meisten Beherbergungsbetriebe in den Winterdestinationen müssen mit grösseren Einbussen leben – mitten in der Hochsaison.

YVONNE BALDININI

Ein Berner Ehepaar steht festlich gekleidet vor dem Hotel Adler in Adelboden und blickt auf die fast menschenleere Dorfstrasse. Es will zwischen den Gängen des Silvestermenüs frische Luft schnappen. «Die Atmosphäre drinnen ist gut, das Personal mit Maske sehr nett. Wir fühlen uns wohl und sicher», meinen die beiden sichtlich erbaut. Sie wollten das neue Jahr feierlich begehen. Weil dies in einem Restaurant nicht möglich war, suchten sie sich eine Nacht im «Adler» aus. Als Hotelgast das Privileg zu haben, an Silvester doch noch einem kulinarischen…