Die Restaurants sind schon seit dem 22. Dezember zu, vom 18. Januar an mussten auch die Verkaufsgeschäfte schliessen – allerdings nur teilweise. Einige trifft es mit aller Härte, andere müssen ihre Kunden nicht vollständig fernhalten. Warum es diese Unterschiede gibt, zeigt ein Blick in die Läden.

RETO KOLLER

Auf fast einem Kilometer Länge reiht sich an der Adelbodner Dorfstrasse Fachgeschäft an Fachgeschäft. Im Winter herrscht hier meist ein reges Treiben. Nicht so während der letzten Tage: Der Passantenstrom hält sich in Grenzen. Rund die Hälfte der über 30 Detailhändler macht Zwangspause. Alle Sport- und Textilgeschäfte sind geschlossen, ebenso der Schuhladen. Das Gleiche gilt für Uhren-, Schmuck- und Spielzeugläden – nicht jedoch für die Bijouterie Guadalupi.

Zigarren ja, Uhren nein

