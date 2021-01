Wegen eines Lieferengpasses des Herstellers Pfizer / Biontech kann sich die Aufschaltung weiterer Impftermine sowie die Zulassung neuer Impfgruppen verzögern. Bereits gebuchte Termine für die Erst- und Zweitimpfung können jedoch wahrgenommen werden.

Der Pharmakonzern Pfizer kann wegen Anpassungen in seinem belgischen Produktionswerk europaweit die zugesagte Mengen an Corona-Impfstoffen nicht wie geplant liefern. Das hat auch Folgen für den Kanton Bern: Statt der erwarteten 18 000 Impfdosen wurden diese Woche nur knapp 10 000 geliefert. Weil die Impfstoffmenge nun knapper ausfällt als geplant, muss der Kanton Bern sich auf Personen konzentrieren, die keine Möglichkeit haben, sich in einem Impfzentrum behandeln zu lassen. Die mobilen Impfteams werden in den kommenden zwei Wochen also 1600…