Dienstag, 12.37 Uhr, Kronenplatz Spiez: Das Postauto Richtung Aeschiried ist glücklicherweise bloss knapp zur Hälfte gefüllt. Anders wäre es wahrscheinlich eine Stunde später, an einem Mittwoch oder am Wochenende. Fast an jeder Haltestelle steigt jemand aus oder ein. Auf dem Dorfplatz in Aeschi warten schätzungsweise 15 Kinder auf das Transportmittel. Es sind 5.- und 6.-Klässler. Maske trägt nur, wer das 12. Altersjahr erreicht hat, und das scheinen wenige zu sein. Langlaufen anstelle von Turnen in der Halle steht heute auf ihrem Stundenplan, die Ausrüstung wird gemietet. Einige Kinder stehen, obschon es für alle einen Sitzplatz hätte.

13 Uhr: Die Parkplätze in Aeschiried und die beiden zusätzlichen auf Landwirtschaftsland sind bereits belegt. Auf den Langlaufloipen und den vielen…