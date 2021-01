Obwohl der Bundesrat den Restaurant-Lockdown bis Ende Februar 2021 verlängert hat, nimmt die Engstligenalp nach einem Unterbruch im Januar ihre Wintersaison wieder auf.

Über die Hälfte ihres Umsatzes erwirtschaftet die Engstligenalp mit ihrer Erlebnisgastronomie. Coronabedingt konnten keine Tagesgäste ihr Fondue in den Schneeiglus geniessen. Daher stellte das Wintersportgebiet vom 4. bis 22. Januar den Betrieb ein. Nun nimmt die Erlebnis-Alp ihre Wintersaison wieder auf: «Auch in diesen schwierigen Zeiten möchten wir den Schweizerinnen und Schweizern die Möglichkeit bieten, sich an der frischen Bergluft zu bewegen», erklärt Dominik Honegger, Geschäftsführer der Bergbahnen Engstligenalp AG. «Wir setzen daher auf unserer wunderschönen Hochebene auf Individualsportarten wie Winterwandern…