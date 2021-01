In einer Notlage investierte ein innovativer Bauer und Skilehrer 1950 in einen Kinderlift. Bis heute, 70 Jahre später, erfreut die Anlage eine grosse Kinderschar.

HANS HEIMANN

«Mein Vater hatte in einem Wiederholungskurs für Skilehrer einen schweren Unfall. Das bedeutete 1949 das Ende seiner Tätigkeit als Skilehrer und des sicheren Broterwerbs zur Winterszeit», erzählt Ilse Allenbach-Zryd einleitend. Sie sitzt mit ihrem Mann Werner im Chalet Schwalbennest im Ausserschwand an einem Tisch, vor ihnen sind ein Fotoalbum und Zeitungsberichte ausgelegt. «Mein Vater war ein gescheiter Mann, er wusste viel, und seine Frau Rosina war eine Tüchtige. Doch durch den Unfall fehlte plötzlich der Verdienst als Skilehrer. Sie hatten fünf Kinder durchzubringen, die Not war gross», erklärt Ilse Allenbach…