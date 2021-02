Der Vorstand von «Die Mitte Berner Oberland» hat an seiner virtuellen Sitzung die Parolen für die kommenden Abstimmungen gefasst. «Nicht unerwartet fallen diese liberal, KMUfreundlich und im Sinne einer nachhaltigen und erfolgreichen Wirtschaft aus», schreibt «Die Mitte Berner Oberland» in einer enstprechenden Medienmitteilung.

Zum mit Indonesien ausgehandelten Freihandelsabkommen sagt die Partei Ja. Es setze neue Massstäbe, was die Nachhaltigkeit von Palmölimporten in die Schweiz betrifft. «Es enthält erstmals konkrete Vorgaben und fordert eine nachhaltige Palmölproduktion ein. Das ist ein grosser Fortschritt im Vergleich zu den heute geltenden Bestimmungen für die Nachhaltigkeit und den Erhalt des Regenwaldes.» Für die Mitte sei dies ein erster Schritt in die richtige Richtung und…