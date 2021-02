Seit Mitte Februar ist es auch von aussen sichtbar: Bei der Schulanlage Widi wird gebaut, ein «Rucksack» soll endlich den dringend benötigten Platz schaffen. Vorangegangen waren jahrelange Planungen und immer neue Verzögerungen. Das Projekt ist ein Musterbeispiel, wie kompliziert und verworren Lokalpolitik sein kann.

Schüler fallen nicht plötzlich vom Himmel. Sobald ein Jahrgang geboren ist, weiss man: In sechs bis sieben Jahren werden diese Kinder ihre Schullaufbahn beginnen, und zwar meistens an dem Ort, wo ihr Elternhaus steht. Blickt man etwas weiter in die Zukunft, werden die Prognosen schwieriger. Trotzdem gibt es Anhaltspunkte. Wo gebaut wird und sich viele Familien ansiedeln, wird man mittelfristig auch mit Schülern rechnen können.

Wie sich die Schullandschaft entwickeln würde,…