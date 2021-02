Im «Alfa Soleil» läuft die Wintersaison ebenso harzig wie in den meisten anderen Betrieben: leere Betten und unterbeschäftigtes Personal während der Woche. Besitzer Nico Seiler macht aus der Not eine Tugend und bietet Gerichte aus der Gildeküche von «Nico’s Restaurant» per Post an.

RETO KOLLER

Wer in Corona-Zeiten ein Restaurant führt, hat nichts zu lachen. Der seit Mitte Dezember währende Shutdown mit Schliessungsentscheid für alle Gastronomiebetriebe lastet schwer. Der Kandersteger Hotelier und Gildekoch Nico Seiler hat sich für sein Restaurant etwas einfallen lassen, damit seine Küchenbrigade nicht aus der Übung kommt.

«Kurzarbeit ist nur ein Teil der Lösung»

Seiler beschäftigt in seinem Hotel zwei Lernende. Für beide ist die Kurzarbeit mit Nachteilen verbunden. «Sie ist nur ein Teil…