Am 1. März feiert Fritz Inniger-Hari seinen 90. Geburtstag. Der älteste «Frutigländer»-Mitarbeiter erfreut sich guter Gesundheit und ist noch immer täglich zu Fuss unterwegs. Sein Leben gleicht einer langen Wanderung mit vielen segensreichen Spuren.

Als Adelbodner Geschäftsmann in der Oey stellte Fritz Inniger sein Wissen in vielseitiger Weise zur Verfügung – sei es als Elektriker, Handwerker, Automechaniker oder Gastgeber. Als Sanitäter wurde er immer wieder zu Notfällen gerufen und war stets zur Stelle. Auch an Plänen und Projekten der Dorfgemeinschaft zeigte er immer grosses Interesse und brachte seine Ideen und Meinungen ein. In seiner Freizeit liebt er es, als Bergsteiger und Fotograf unterwegs zu sein. In der Heilsarmee diente er viele Jahre als Musikchef und als aktives…