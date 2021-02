FINANZPOLITIK Am vergangenen Freitag haben der Bund und die Schweizerische Nationalbank (SNB) eine neue Vereinbarung über die Gewinnausschüttung der SNB abgeschlossen. Das kommt unter anderem dem Kanton Bern zugute, der unerwartet viel Geld erhält.

MARK POLLMEIER

Unter der Voraussetzung, dass es die finanzielle Situation der Nationalbank zulässt, wird neu ein jährlicher Betrag von bis zu sechs Milliarden Franken an Bund und Kantone ausgeschüttet. Das haben das Eidgenössische Finanzdepartement und die SNB für die Geschäftsjahre 2020 bis 2025 vereinbart. Von dieser Summe gehen zwei Milliarden Franken an den Bund und vier Milliarden Franken an die Kantone. Bislang hatte die maximale Ausschüttungssumme insgesamt (Bund und Kantone) vier Milliarden Franken betragen.

Mit der aktuellen Erhöhung…