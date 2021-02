Neubau Werkhof / Feuerwehrmagazin

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung die ersten Aufträge für dieses Grossprojekt erteilt. In dieser ersten Tranche wurden zwei Drittel der Arbeitsvergaben an einheimische Unternehmen beschlossen. Die meisten der bisher vergebenen Aufträge liegen preislich unter dem Kostenvoranschlag. Der Baustart ist für nach Ostern 2021 vorgesehen.

Überbauungsordnung «Erlebnisbad» Adler-Areal

Am 27. Oktober 2020 hat der Gemeinderat die Überbauungsordnung Nr. 66 «Bad» zuhanden der öffentlichen Mitwirkung verabschiedet. In der Zeit zwischen dem 4. November und dem 4. Dezember 2020 lag die Überbauungsordnung zur öffentlichen Mitwirkung auf. Am 17. November 2020 fand zudem eine öffentliche Sprechstunde statt.

Während der Auflage sind insgesamt fünf Mitwirkungen…