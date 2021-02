Drei Wochen Militärdienst zu Hause: Reto Jungen geniesst zwar die Homeoffice-Rekrutenschule, erkennt aber auch die Grenzen des selbstständigen Lernens ohne Praxisbezug. Dies sei definitiv nur eine Notlösung.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Reto Jungen kann sich derzeit gut mit seiner Situation abfinden. Statt in Feldgrün draussen in der Kälte zu sein oder die grosse Zerlegung des Sturmgewehrs zu üben, sitzt er am elterlichen Küchentisch in Reinisch und schaut auf den Bildschirm seines Laptops. Der Blick nach draussen, wo es seit Stunden schneit, zeigt die Vorteile der Homeoffice-RS deutlich. Auch die legere Kleidung ist ein grosser Unterschied zu den gut 8000 Rekrut-Innen, die am 18. Januar in die Kasernen eingerückt sind. Mit dem «Distance-Learning» hat sich die Armee einiges einfallen lassen,…