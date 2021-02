An der digitalen Delegiertenversammlung haben die Grünliberalen ihren Parteipräsidenten Jürg Grossen für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Das Vizepräsidium wurde mit Melanie Mettler (Nationalrätin BE) und Michel Matter (Nationalrat GE) erneuert, zudem wurde die Geschäftsleitung breiter aufgestellt. Darüber hinaus fasste die glp ihre Abstimmungsparolen. Ein Ja empfiehlt die Partei zum Freihandelsabkommen mit Indonesien, das aus Sicht der Partei einen ökologischen und liberalen Fortschritt ermögliche. Das Verhüllungsverbot lehnt die glp ab, weil es einen unverhältnismässigen Eingriff in Grund- und Freiheitsrechte vornehme. Zur E-ID sagt die Partei ebenfalls Nein, da die elektronische Identifizierung Aufgabe des Staats sei und nicht an private Firmen ausgelagert werden solle. Die…