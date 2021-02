Nach einem schwierigen und unsicheren Saisonstart verharren die Gästezahlen noch immer markant unter dem Vorjahresniveau. Besonders dramatisch sind die Rückgänge in jenen Destinationen, die sonst viele internationale Gäste beherbergen.

Wie Seilbahnen Schweiz im aktuellen Saisonmonitoring feststellt, war auch der Januar für die Skigebiete in mehrfacher Hinsicht aussergewöhnlich. Anfang Januar konnten die meisten ihren Betrieb wieder aufnehmen, mit Einschränkungen bezüglich der Kapazität. Wie sich nun zeigt, kamen auch die inländischen Gäste nur zurückhaltend. 33,8 Prozent weniger Gäste haben für den Monat Januar eine Umsatzeinbusse von 37,5 Prozent zur Folge. Das fehlende Angebot an gastronomischer Verpflegung und die Kapazitätsbeschränkungen in den geschlossenen Transportmitteln dürften…