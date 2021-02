GESCHICHTE 1946 äusserte sich Maria Lauber in einem Beitrag der Zeitschrift «Reformierte Schweiz» zum Frauenstimmrecht: «Sind nicht Mann und Frau gleich vor Gott? Wieso soll die Frau seit Jahrtausenden mindern Rechts sein? Die Gewährung des Stimmrechts an die Frau dünkt mich eine der grössten Selbstverständlichkeiten, die es überhaupt gibt. Mag die Frau ihr Stimmrecht dann ausüben oder nicht – wie ist es bei den Männern? –, das ändert an dieser Selbstverständlichkeit nichts.»

Ein klares, biblisch begründetes Bekenntnis zur politischen und rechtlichen Gleichstellung der Frau. Die Meinung der 55-jährigen Schriftstellerin gründete auf prägenden Lebenserfahrungen wie der Kindheit im Bergbauernbetrieb an Prasten, ihrem Alltag als alleinstehende Frau, Lehrerin und Schriftstellerin. Beeindruckt…