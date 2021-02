SCHARNACHTAL Das Handwerk der «Chacheliflicker» gab es schon in der Antike. Auch in unserer Gegend zog manch einer von Haus zu Haus und hoffte auf Flickaufträge. Mit der industriellen Geschirrproduktion ging dieser Beruf jedoch verloren.

HANS HEIMANN

Geht heute ein Teller, eine Schüssel oder ein «Häfeli» in die Brüche, dann wird das Geschirr in aller Regel weggeworfen – und rasch ist es ersetzt. Zu früheren Zeiten war das noch nicht so, als man für grosse Anschaffungen zuerst einmal sparen musste. In der vorindustriellen Zeit verwendete man das Erworbene mit grösster Sorgfalt. Zudem hatte Kachelgeschirr seinen Wert und wurde im Hause geschätzt. Wenn Gäste kamen, deckte die Hausfrau stolz den Tisch mit dem schönsten Porzellan.

Arbeitssuche von Tür zu Tür

Ging solch ein kostbarer Gegenstand…