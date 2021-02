Die Wyssen Avalanche Control AG startet mit einer neuen Geschäftsleitung ins neue Jahr. Andreas Egger (CTO), Christian Wyssen (CEO) und Walter Steinkogler (COO) blicken optimistisch in die kommenden Monate: «Unsere Kunden können weiterhin auf die Kompetenz und den Erfahrungsschatz der lokalen Wyssen-Teams in den jeweiligen Ländern zählen.» Ein weiterer Ausbau der Niederlassungen sei geplant. Durch die Kundennähe könnten deren Bedürfnisse gut verstanden werden und direkt in die Produktentwicklung einfliessen.

PRESSEDIENST WYSSEN AVALANCHE CONTROL AG