Auch das lokale Gewerbe macht sich dieser Tage für ein rasches Ende des Lockdowns stark. Die Wirtschaft sorge für Wertschöpfung, trage aber auch zum gesellschaftlichen Austausch und zur Lebensqualität bei. «Wir schreiben Ihnen mit der dringenden Bitte, den Lockdown wie angekündigt per 28. Februar zu beenden», steht im offenen Brief des Gewerbevereins Reichenbach an die Landesregierung. Die Einhaltung von Schutzkonzepten sei dabei selbstverständlich.

