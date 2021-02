Ist jede Prognose falsch?

Die Sehnsucht nach der Rückkehr zur Normalität liegt in der Luft. Die Frage ist: Wie wird sie aussehen?

Wenn es nach den Chefs der meisten europäischen Fluggesellschaften geht, dann rechnen sie mit ein bis zwei Jahren, bis sie wieder die Passagierzahlen von 2019 erreichen. Einige Herren, die vorsichtiger kalkulieren und verhaltener formulieren, haben das Datum bereits mehrmals nach hinten verschoben. Fragen bleiben. Werden wir jemals zu diesen Rekordzahlen zurückkehren? Und: Sind das Schlangestehen bei der Kofferabgabe, das Warten bei der Sicherheitskontrolle, das Herumhängen am Gate, das Gedränge in der Kabine beim Verstauen des Handgepäcks usw. auch in Zukunft erstrebenswert? Soll ich eine Prognose wagen? Je länger die grenzüberschreitenden Reisebeschränkungen…