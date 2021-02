LITERATUR Der Journalist Freddy Widmer, der zusammen mit seiner Frau Lis seit vielen Jahren in Adelboden logiert, hat ein stimmungsvolles Buch mit fiktiven Erzählungen geschrieben.

PETER SCHIBLI

Manch einer im Tal dürfte dem Basler Stammgast Freddy Widmer schon begegnet sein: Im Winter räumt der 73-Jährige in der Chumihütte den Neuschnee weg und steht an Spitzentagen am Grill. Zwischendurch hilft er auf dem Hof von Marlis und Hansueli Hari im Stiegelschwand beim Holzen und Heuen. Unlängst hat der ehemalige Redaktor der «Basler Zeitung» ein Buch publiziert, in dem er seine Verbundenheit mit und seine Liebe zu Südamerika öffentlich macht. «Der Zeitgeber und andere Tode» enthält neun Kurzgeschichten, in denen es um Themen, Beziehungen und Werte geht, die auch im Engstligtal von Bedeutung…