Es kommt Schwung ins Projekt Ortsdurchfahrt – allerdings nicht in baulicher Hinsicht. Während der Kanton sich noch mit der Beschwerde eines Anwohners auseinandersetzt, sammeln zwei Ortsparteien Unterschriften für ein Tempolimit.

BIANCA HÜSING

Nach November 2019 war es recht still geworden um die Sanierung der Frutiger Ortsdurchfahrt. Damals befürworteten 70 Prozent aller Urnengänger die Baumassnahmen, mit denen die Gemeinde das Kantonsprojekt begleiten will. Auch wenn die Sanierung selbst damals nicht mehr zur Debatte stand, galt das Bürgervotum als klares Bekenntnis zu deren Notwendigkeit – Tempo 50 hin oder her.

Doch wie sich nun zeigt, war die Ruhe trügerisch: Im Hintergrund diskutierten die FrutigerInnen noch immer darüber, welche Höchstgeschwindigkeit künftig auf der Kantonsstrasse…