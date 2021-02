Seit fast einem Jahr stellt das Coronavirus unseren Alltag auf den Kopf. «Bleiben Sie zu Hause», «Vermeiden Sie Kontakte». Diese und weitere Anordnungen des Bundesrates haben wir langsam satt. Wir kennen den Shutdown und das Homeoffice. Wer Erfahrung mit Quarantäne, Isolation oder gar mit einer (durchgemachten) Covid- 19-Erkrankung machte, begreift den Ernst der Lage.

Der Mensch ist ein soziales Wesen, das direkte Kontakte mit Mitmenschen pflegen muss. Der Verzicht darauf fällt einigen schwerer, andere kommen besser damit zurecht.

Der «Frutigländer» wollte von zufällig ausgewählten Personen wissen, was sie am meisten vermissen oder worauf sie sich nach der Krise am meisten freuen.

Marianne Aebersold fehlen die sozialen Kontakte im Spitex-Team. Dies vor allem, weil die regelmässigen…