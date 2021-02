Bislang hatte es so ausgesehen, als ob Amtsinhaber Hans Schmid «still» für eine zweite Amtszeit als Gemeinderatspräsident gewählt würde – neben der SVP hatte keine der im Ort aktiven Parteien eine Kandidatin oder einen Kandidaten nominiert. Nun hat ein parteiloser Anwärter seinen Hut in den Ring geworfen. Wenn wichtige Amtsträger gewählt würden, müsse das Ziel stets eine Aus-Wahl und keine stille Wahl sein, liess der 65-jährige Urs Peter Künzi via Inserat im Frutiger Anzeiger wissen. «Für das anspruchsvolle Amt des Gemeinderatspräsidenten von Frutigen stelle ich mich zur Aus-Wahl.»

Gemäss seiner Internetseite ist Künzi ausgebildeter Primarlehrer, Doktor der Medizin sowie Medizin-Informatiker und Statistiker. In den letzten zehn Jahren sei er selbstständiger Unternehmer gewesen. Künzi…