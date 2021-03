Rita Kullmann lebte mit ihrer Familie für mehr als zehn Jahre in der Mongolei. Es mutet beinahe surreal an, welchen Schwierigkeiten sie sich in Innerasien zu stellen hatte. Einige Jahre nach der Rückkehr schrieb sie ein Buch über ihre Erlebnisse.

KATHARINA WITTWER

Bereits ihr erster Aufenthalt in Innerasien Mitte der 1980er-Jahre war für die junge Lehrerin Rita Haas ein Abenteuer. Gemeinsam mit sechs Deutschen studierte sie mehrere Monate Mongolisch an der Universität von Hohhot, der Hauptstadt der Inneren Mongolei (siehe Karte unten rechts). Die Mongolen lebten in ihrer eigenen Heimat als kleine Minderheit und mehrheitlich in ländlichen Gebieten. In der Hauptstadt beherrschten nur noch wenige ihre Sprache. «Einer von ihnen war unser Konversations-Lehrer. Er übersetzte seinen Unterricht…