SKISAISON Trotz Corona und zeitweise fehlender Schneedecke schauen die kleinen Skigebiete an Oeschinen und beim Talausgang auf einen zufriedenstellenden Winter zurück.

KATHARINA WITTWER

Heinz Müller, Verwaltungsratspräsident der Skilift Faltschen AG, hat genau Buch geführt über das Wetter, die Schneeverhältnisse und über die Anzahl Betriebstage im vergangenen Winter. «Die Saison 2020 / 2021 konnten wir am Wochenende vom 12. / 13. Dezember einläuten», blickt er zurück. Wärme, Regen und Föhn verhinderten eine Fortsetzung bis Mitte Januar. Anschliessend lief der Lift an elf Tagen in Folge. «In dieser Zeit herrschten ideale Bedingungen, und wir waren sehr zufrieden mit dem Gästeaufkommen. Neben den Einheimischen kamen auch Skifahrer aus dem Unterland», so Müller weiter.

Der vorhergesagte…