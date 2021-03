Fair-Trade-Rosen für die gute Sache

Letzten Samstag verkauften Kirchgemeinden im ganzen Land Rosen, die unter dem Fair-Trade-Gütesiegel Max Havelaar produziert worden waren. Der Gewinn kommt vollumfänglich Kleinbauern in Guatemala zugute sowie Menschen in Not auf der ganzen Welt. Vor dem Volg in Krattigen gaben Marie Hirt (l.) und Pfarrerin Isabelle Santschi Auskunft und freuten sich über jede Käuferin und jeden Käufer (wie hier über Doris Zbinden).

TEXT / BILD KATHARINA WITTWER