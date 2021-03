Automaten im Handyformat

Die BLS hat an vier Standorten im Kanton Bern neue Billettautomaten installiert. Einer davon steht am Bahnhof Spiez, wo Fahrgast Peter Marti gerade die Funktionen ausprobiert (Bild). Im Gegensatz zu den herkömmlichen Billettautomaten sind die neuen Geräte viel kleiner und weisen einen Touchscreen auf, der sich an der Grösse von Smartphones orientiert.

Während drei Monaten will die BLS zusammen mit Bernmobil testen, wie die Fahrgäste den bargeld- und kontaktlosen Billettkauf nutzen. Ein Grossteil der heutigen Automaten hat 2025 das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht und muss nach und nach ersetzt werden.

PRESSEDIENST BLS; BILD KATHARINA WITTWER