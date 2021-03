VERKEHR Nach Ostern beginnt die nächste Bauphase der Fahrbahnerneuerung im Scheiteltunnel. Die Autozüge verkehren trotzdem mindestens im Halbstundentakt.

Während der Skisaison ruhten die Bauarbeiten am Lötschberg jeweils von Freitagmittag bis Sonntagabend. So konnten bis zu sieben Autozüge pro Stunde und Richtung den Tunnel passieren. Dies wird auch über die Ostertage der Fall sein. Ab dem 6. April 2021 werden die Bauarbeiten intensiviert: Auf rund 6 Kilometern des Scheiteltunnels wird eine feste Fahrbahn aus Beton eingebaut. Dafür muss ein Gleis zwischen dem Nordportal und der Tunnelmitte gesperrt werden. Die Autozüge fahren aus diesem Grund während der Woche im Halbstundentakt. Von Freitagmittag bis Sonntagabend bietet die BLS bis zu drei Züge pro Stunde an. Der RegioExpress zwischen…