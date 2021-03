Die Digitalisierung macht auch vor der Landwirtschaft nicht halt. Schon heute werden im Kanton Bern viele Daten zwischen bäuerlichen Betrieben und Behörden digital ausgetauscht. Die Revision des Landwirtschaftsgesetzes soll diesen Trend noch verstärken – dabei allerdings zu einer Entlastung der Betriebe führen. Mit einer Gesetzesänderung soll es dem kantonalen Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT) ermöglicht werden, bereits vorhandene Daten zwischen einzelnen Behörden auszutauschen. Bereits erfasste Angaben müssten so nicht jedesmal neu eingegeben werden, was den administrativen Aufwand an der Basis verringern soll. Der Regierungsrat versicherte im Rahmen der ersten Lesung, der Datenschutz habe dabei höchte Priorität.

MARK POLLMEIER