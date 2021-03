An der Universität Bern haben wiederum einige junge Leute aus dem Frutigland ihren Studiengang erfolgreich beendet. Es sind dies an der Medizinischen Fakultät

• als Dr. med.: Nagamany Thanoosha, Frutigen;

• mit dem Master of Medicine: Ninck Martina, Aeschiried;

• mit dem Bachelor of Medicine: Ninck Lorenz und Ninck Marc, Aeschiried;

an der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät mit dem Master of Science: Schärer Jens, Kandersteg;

an der Theologischen Fakultät mit dem Master of Theology: Knobel Isabelle, Kandergrund und

an der Vetsuisse-Fakultät mit dem Bachelor of Veterinary Medicine: Luginbühl Carmen, Aeschi.

