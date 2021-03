Während zehn Jahren bewirteten Trudy und Ernst Mathys erfolgreich das «Pintli» an Faltschen. Ende Februar gingen die letzten Speisen und Getränke über die Theke. Die Zukunft des Lokals ist noch unbekannt.

MICHAEL MAURER

Beim Besuch des «Frutigländers» am 1. März sind die Aufräumarbeiten in vollem Gang. Noch am Vortag schauten die letzten Gäste auf der sonnigen Aussichtsterrasse vorbei und gönnten sich ein Gericht aus dem Take-away-Angebot. Trudy Mathys, Pächterin des «Pintlis», ist die Wehmut ansehen. «Mit einem lachenden und weinenden Auge verabschiedeten wir die Leute», meint sie. Sie bedauert denn auch, dass dieser Abschied nicht wie geplant mit einem Fest begangen werden konnte. So traten Trudy Mathys, 66-jährig, und Ernst Mathys, 73-jährig, still und leise in den Ruhestand, während…