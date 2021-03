Die aus Adelboden stammende Grossrätin Andrea Zryd macht sich für eine zeitlich befristete Luxussteuer stark. Das Instrument könnte helfen, die Kosten der Corona-Pandemie abzufedern – doch die Hürden für die Einführung sind hoch. Dass eine solche Steuer grundsätzlich aber praktikabel ist, zeigt ein Beispiel aus Europa.

MARK POLLMEIER

Die Corona-Pandemie hat den Konsum in vielen Bereichen erschwert. Mancher sucht deshalb andere Wege, sein Geld loszuwerden und investiert in teure Möbel, aufwendige Blumendeko oder edle Bekleidung. «Lust auf Luxus» titelte die SonntagsZeitung am vergangenen Wochenende und sprach gar von einem Trend: Weil die Leute kaum noch vor die Tür kämen, würden sie es sich eben zu Hause schön machen. Und das dürfe dann ruhig auch etwas kosten.

Dass selbst in der Krise…