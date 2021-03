SERIE TEIL 2 In dieser Folge erinnert sich unser Autor an die Kriegszeit und die wirtschaftliche Erholung nach 1945 bis hin zum Bau-Boom der 1960er-Jahre. Und er klärt auf, warum er damals nicht in seinem Wunschberuf landete.

FRITZ INNIGER

Schon 1938 machte man sich in der Schweiz Sorgen um die Lebensmittelversorgung. Die eidgenössische kriegswirtschaftliche Organisationsgesellschaft beschloss, eine Rationierung für Lebensmittel, Fleisch, Textilien und anderes anzuordnen.

In den Dreissigerjahren gab es in Adelboden vielleicht ein Dutzend Autos und einige Motorräder. Auch diesen wurde der Benzinhahn zugedreht. Ich erinnere mich an einen Motorradfahrer, der hatte in einem Kanister noch etwas Benzin. Da Petrol noch leichter erhältlich war, füllte er zuerst ein wenig Benzin in den Tank,…