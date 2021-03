UMWELT Die Nitratbelastung im Trinkwasser ist in manchen Gegenden zu hoch. Eine Reaktion darauf ist die Trinkwasser-Initiative. Doch die könnte ungeahnte Nebenwirkungen haben – bis hin zur Aufgabe ganzer Alpen.

MARK POLLMEIER

An über 500 Stellen in der ganzen Schweiz kontrolliert das Bundesamt für Umwelt (BAFU) regelmässig die Grundwasserqualität. Dabei wird auch die Nitratkonzentration gemessen. Eine zu hohe Nitratbelastung des Trinkwassers hat sich in Tierversuchen als möglicherweise krebserregend erwiesen. Im Sommer 2018 kam eine dänische Studie zum Ergebnis, dass zu hohe Nitratwerte beim Menschen das Darmkrebsrisiko erhöhen.

Die neusten Daten des BAFU zeigen, dass im Jahr 2019 bei knapp 14 Prozent der Messstellen die gesetzlichen Vorgaben für die Nitratbelastung des Trinkwassers…