Am 13. Juni wählt Frutigen seinen neuen Obmann. Mit Urs Peter Künzi fordert ein weit gehend unbekannter Kandidat den aktuellen Gemeinderatspräsidenten heraus. Wer ist der Mann – und was ist seine Motivation?

MARK POLLMEIER

Urs Peter Künzi ist in Frutigen geboren und aufgewachsen, hier hat er auch die Primar- und Sekundarschule absolviert. Dann war er lange weg. Künzi besuchte das Seminar in Hofwil, wo er zum Primarlehrer ausgebildet wurde. Später studierte er Medizin, machte seinen Doktor, hängte noch ein Nachdiplom in Statistik dran und einen Master in Public Health. «Ich wollte entweder Urwalddoktor werden – oder Militärpilot», beschreibt der heute 65-Jährige seine Kindheitsträume. Geklappt hat beides nicht, doch die Verbindung von Medizin und Technik zieht sich wie ein roter Faden…