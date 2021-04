Erstmals nach zwei Jahren fand wieder die Kinderwoche der Pfimi statt. Der elfjährige Lars Zaugg schildert, wie er die Veranstaltung erlebt hat.

«Wegen Corona war im Kidscamp der Pfimi Frutigen alles anders. Die Erwachsenen über 20 Jahren durften keine Lieder singen, es gab eine Maskenpflicht ab der fünften Klasse, und es gab zum Abschluss kein Apéro für die Eltern. Und trotzdem war das Kidscamp 2021 supercool! Am ersten Tag ging es um die Ambulanz und um die Geschichte ‹Vier Freunde und der Gelähmte› und am zweiten Tag um die Feuerwehr und ‹Drei Freunde im Feuerofen›. Beide Geschichten waren aus der Bibel und wurden in einem super Theater aufgeführt. Nach dem Theater gab es an beiden Tagen einen Postenlauf, bei dem die sechs Gruppen (mit den Namen 118, 112, 144, 117, 145, 1414) motiviert…