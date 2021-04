Von April bis September 2021 wird der Linterfluhtunnel an der Kantonsstrasse Frutigen– Adelboden auf den neusten Stand der Tunnel-Sicherheitstechnik gebracht. In insgesamt 55 Nächten im Mai und September ist der Tunnel nachts gesperrt.

Die Sanierung wird in zwei Abschnitte aufgeteilt. In den Monaten Mai/Juni erfolgt die erste Etappe. Zwischen dem 10. Mai und dem 3. Juli wird der Tunnel in etwa 40 Nächten von Montag bis Freitag jeweils ab 21 Uhr bis 5 Uhr gesperrt sein. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum zweispurig über die alte Kantonsstrasse umgeleitet. Der Busverkehr wird durch eine Lichtsignalanlage gesteuert.

Weitere 15 Tunnel-Nachtsperren sind vom 30. August bis zum 18. September geplant. In den Ferienmonaten Juli und August gibt es dagegen «freie Fahrt» durch den…