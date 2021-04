VERKEHR Wie in jedem Frühjahr werden die Tunnel des Berner Oberländer Nationalstrassennetzes den periodischen Reinigungs- und Wartungsarbeiten unterzogen. Kommende Woche sind die Tunnel im Raum Thunersee-Spiez-Wimmis an der Reihe. Gleichzeitig finden verschiedene Kontroll- und Unterhaltsarbeiten an der Tunnelanlage statt. Die betroffenen Abschnitte werden dazu für den Verkehr gesperrt. Die Nationalstrassentunnel werden in der Regel nachts gesäubert. Die Reinigung des Spiezwilertunnels wird allerdings mit diversen Unterhaltsarbeiten auf der offenen Strecke der Umfahrung Emdthal kombiniert, für die Tageslicht benötigt wird. Deshalb erfolgt die Reinigung des Spiezwilertunnels tagsüber. Die Arbeiten in den anderen Tunneln sind wie folgt geplant:

• A6 Spiezwilertunnel und Umfahrung Emdthal:…