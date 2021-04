Ein für eine Frau eher seltenes Jubiläum wurde am Dienstag in der Chemihütte mit einem Apéro fürs Personal gefeiert: Exakt 40 Jahre vorher, nämlich am Ostermontag 1981, trat Annemarie Sokcevic-Schori ihre Stelle als Serviertochter – wie die Servicefachangestellten damals genannt wurden – an. Bereits am ersten Arbeitstag wurde sie ins kalte Wasser geworfen. Vier höhere Offiziere bestellten eine Flasche Fleury. Weil sie nicht wusste, wie eine Flasche fachgerecht entkorkt werden muss, fragte sie den Küchenchef. «Es hat pannenfrei funktioniert und die Herren bestellten eine weitere.»

Eine Seeländerin im Oberland

«Als Kind verbrachte unsere Familie mehrmals Ferien im Kiental. Schon damals sagte ich, ich wolle einmal in die Berge ziehen.» Nach dem Haushaltlehrjahr arbeitete Annemarie…