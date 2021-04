Das Schild mit dem bekannten schwarzen Schriftzug und dem roten Kreuz auf gelbem Grund wird um 130 Meter verschoben. Die Poststelle wird geschlossen und durch eine Filiale im BLS-Reisezentrum ersetzt.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

In Gesprächen und Mails aus Kandersteg wurden in den letzten Tagen gegenüber der Redaktion Befürchtungen geäussert, dass sich die Grundversorgung für die Bevölkerung in Land-, Berg- und Randgebieten ständig verschlechtere. Man müsse sich einsetzen, damit die Strukturen in den Gemeinden zuverlässig und stabil blieben. Hintergrund dafür ist, was in Kandersteg Gesprächsthema und nun Tatsache ist: Die Poststelle wird voraussichtlich im Spätherbst geschlossen, ein genaues Datum gibt es noch nicht. Die Post will die Bevölkerung rechtzeitig über die anstehende Veränderung…