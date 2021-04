Der Schnee in den Bergen taut und aus hohen Lüften sind Stimmen zu vernehmen – ein Zeichen dafür, dass die Wintersaison zu Ende ist und die zwei mal drei Tschentenbahnen in den vertrauten Farben Rot, Blau und Gelb einer Revision unterzogen werden.

RUTH STETTLER

Bereits Ende März hat die Tschentenbahnen AG ihren Betrieb eingestellt. Für die Bähnler heisst es aber: «Nach der Saison ist vor der Saison.» Die Unterhaltsarbeiten sind in vollem Gange. Bis zum Start der Sommersaison am 8. Mai muss alles instand gesetzt werden. Für den technischen Leiter Michael Spielmann, Seilbahn-Mechatroniker Lars Michel und andere Mitarbeitende gibt es viel zu tun: An drei von neun Stützen müssen in diesem Frühling die Rollenbatterien ausgewechselt werden. Jeder Mast wird kontrolliert, die Rollen geschmiert,…