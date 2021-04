Im verschobenen Jubiläumsjahr 2021 gestaltet das weltbekannte Ensemble German Brass das Eröffnungskonzert des Swiss Chamber Music Festivals (SCMF). Tags darauf unterrichtet es ausgewählte Schweizer Brass-Ensembles. Auch Laienmusizierende können sich bewerben.

Wie so oft wachsen besonders mächtige Bäume aus besonders kleinen Samen. 2019 hatten sich der Leader von German Brass und die Intendantin des SMCF, Christine Lüthi, bei einem Konzert in einer kleinen Kapelle ob Grenchen kennengelernt. Der Setzling begann zu wachsen: Christine Lüthi lud das Ensemble in der Folge ein, beim geplanten 10-Jahres-Jubiläum des Festivals das Eröffnungskonzert zu gestalten. Das wäre 2020 gewesen – im Jahr, als kaum mehr gereist werden konnte. Das SMCF konnte zwar durchgeführt werden, lag aber ganz auf den…