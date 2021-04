Winter oder Frühling? Lange konnte sich der April nicht so recht zwischen den beiden Jahreszeiten entscheiden. In höheren Lagen gibt es zurzeit denn auch beides: Auf die klirrende Kälte in den Morgenstunden folgt jeweils ein Nachmittag mit Liegestuhlbedingungen.

Zwar sind die meisten Oberländer Skigebiete bereits geschlossen, doch der für die Jahreszeit ausserordentlich üppige Schnee lädt noch immer zum Wintersport ein – beispielsweise auf der Engstligenalp, die den Betrieb traditionsgemäss bis Anfang Mai aufrecht erhält.

Die Bilder der Adelbodnerin Krisztina Tagscherer entstanden Mitte April. Die atemberaubenden Bedingungen dürften der Engstligenalp zumindest den versöhnlichen Abschluss einer Saison bescheren, die aufgrund der Pandemie alles andere als wunschgemäss verlief.

JULIAN ZAHND